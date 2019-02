Borse Europa positive, a Milano sale Tim

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Seduta positiva per le Borse europee, che sembrano rassicurate dei colloqui sui dazi, in corso a Washington, fra rappresentanti di Stati Uniti e Cina.

Londra guadagna lo 0,4%, Francoforte lo 0,6%, Parigi lo 0,3%, Madrid lo 0,2%. In attesa della decisione di Fitch sul rating italiano, Milano sale dello 0,24%. Lo spread è a 277 punti, in rialzo rispetto ai 270 della chiusura di ieri. L'euro vale 1,13 dollari. In Piazza Affari, il nuovo Piano di Tim spinge il titolo della compagnia telefonica (+2,6%) e fa volare la controllata Inwit (+13%), che potrebbe 'accogliere' Vodafone nel capitale. Giornata di recupero per Juventus (+1,8%), dopo il crollo di ieri post sconfitta in Champions. Sotto pressione Astaldi (-1,94%) alle prese con il salvataggio, e Atlantia (-1,5%). Contrastate le banche: salgono Bper (+1,9%) e Unicredit (+0,4%), sono piatte Intesa, Ubi e Mps, scende Banco Bpm (-0,4%).