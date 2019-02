Borsa Tokyo apre in calo (-0,41%)

(ANSA) - TOKYO, 22 FEB - L'ultima seduta della settimana parte col segno meno per la Borsa di Tokyo, appesantita dalla correzione in atto a Wall Street, in scia alle ultime indicazioni deludenti sui consumi e gli investimenti aziendali negli Stati Uniti. L'indice Nikkei cede lo 0,41% a quota 21.376,36, con una perdita di 87 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la manovra di apprezzamento sul dollaro a un valore di 110,70, e a 125,40 sulla moneta unica.