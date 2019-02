Borsa Milano sale (+0,3%) con Tim e Juve

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Dopo un'apertura debole, Piazza Affari ha imboccato la strada della crescita (+0,3%), insieme alle altre Borse europee: Londra, Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,2% e Madrid lo 0,3%. A Milano spingono i titoli della Juventus (+2,7%), che rimbalza dopo il crollo di ieri post sconfitta in Champions, e Tim (+2,6%), spinta dal nuovo piano. I progetti della compagnia telefonica riguardano anche Inwit, che vola (+10%). Sotto pressione invece Astaldi (-1,2%), in attesa che si definiscano i dettagli del salvataggio, e Atlantia (-1%).

Lo spread è a 274 punti, dopo aver aperto a 276. Gli investitori sono intanto in in attesa della decisione di Fitch sul rating italiano.