Prysmian: commessa in Cile da 50 mln

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Prysmian si è aggiudicata una doppia commessa in Cile, del valore complessivo di "circa 50 milioni di euro" per la realizzazione di un sistema in cavo sottomarino senza ripetitore, fornito 'chiavi in mano', che collegherà Arica a Puerto Montt. La commessa - commenta Hakan Ozmen, vicepresidente esecutivo dell'apposita unità di Prysmian - è il primo progetto per un'interconnessione per le telecomunicazioni in cavo sottomarino ottenuto dopo l'acquisizione di General Cable (Gc) e segna "il ritorno di Prysmian in questo settore". I contratti sono stati siglati infatti dall'unità Nsw, la divisione dedicata ai cavi sottomarini per le telecomunicazioni, acquisita insieme a General Cable.