Moda: Xian cerca aziende italiane

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Xian, città cinese nota per l'Esercito di Terracotta, cerca designer e aziende della moda pronte a investire. Nella città è stato avviato un progetto per realizzare una Fashion Town, incubatore per una filiera del lifestyle nel paese. L'iniziativa è stata svelata a Milano a margine della sfilata di presentazione di 7 designer cinesi emergenti che la Xian Fashion Town ha portato alle sfilate milanesi grazie alla Camera della Moda. I lavori per 10 miliardi di yuan sono già partiti e dovrebbero concludersi nel 2022, ma già quest'anno sarà operativo l'Exhibition Centre. Il progetto, sotto l'egida della 'Belt & Road Initiative', è di un joint venture al 55% privata e 45% pubblica, e mira a realizzare un ecosistema nel quale "i brand possano venire in contatto con un target di consumatori cinesi". Alle aziende pronte ad investire è offerto appoggio logistico, consulenza e marketing gratuiti.

In taluni casi, anche un supporto finanziario diretto.