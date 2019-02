Manovra: portavoce Ue, nessuna decisione presa sui conti dell'Italia

Nessuna decisione presa sull'Italia dall'Unione Europea. "Non abbiamo discusso" dei 'country report', "non abbiamo preso nessuna decisione" sui conti pubblici italiani, "abbiamo un processo strutturato del semestre europeo e confermeremo la tempistica precisa delle decisioni del collegio il martedì prima della riunione del mercoledì del collegio dei commissari": lo ha detto il portavoce del presidente Jean Claude Juncker rispondendo a chi gli chiedeva se la Commissione avesse già finalizzato il testo del 'Country Report' sull'Italia, cioè il documento che analizza l'economia e le debolezze del Paese. Questa mattina il quotidiano La Repubblica ha anticipato il rapporto sull'Italia che la Commissione approverà mercoledì. "La Ue boccia reddito e quota 100. 'Misure che riducono la crescita'" "Nella manovra 2019 firmata dal governo Conte - si legge nell'articolo - 'non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". Secondo quanto scrive Repubblica, inoltre, "le misure del governo avranno effetti nefasti per pil, deficit e debito. Tanto da rendere l'Italia un fattore di 'rischio contagio' per tutta l'eurozona. Non c'è ancora la richiesta di una manovra bis, ma il Country Report ne getta le basi economiche e politiche. Con l'Italia che resta osservato speciale, sotto stretto monitoraggio Ue per gli squilibri della sua economia".

E il presidente della Commissione Juncker sul commento di Matteo Salvini che non è necessaria una manovra correttiva commenta: il vicepremier Matteo Salvini "non è il ministro delle finanze".