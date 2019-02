Borsa: Milano stabile, bene Amplifon

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Piazza Affari si mantiene stabile dopo una lieve sbandata nei minuti immediatamente successivi all'apertura. L'indice Ftse Mib oscilla intorno alla parità con Amplifon (+1,65%), Atlantia (+0,81%) e Moncler (+0,63%) in rialzo a differenza di Juventus (-10,15%), che sconta la sconfitta a Madrid in Champions e Prysmian (-8,74%), penalizzata dal taglio della raccomandazione di Mediobanca a 'neutral' da 'outperform' (rendimento migliore dell'indice di Borsa). Debole anche Tenaris (-2,58%) nonostante conti migliori delle stime.

Scendono Fca (-0,85%), Stm (-0,55%) e Leonardo (-0,4%), salgono invece Eni (+0,29%), Enel (+0,38%), Terna (+0,75%) e Snam (+0,38%). Contrastate le banche con lo spread stabile a 275 punti. Unicredit lascia sul campo lo 0,47% e Intesa sale dello 0,1%. Giù Banco Bpm (-0,59%) e Ubi (-0,43%), lieve rialzo invece per Bper (+0,05%).