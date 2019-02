Borsa Milano giù (-0,5%) con crollo Juve

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in perdita dello 0,47%, zavorrata da Juventus, che all'indomani della sconfitta in Champions ha perso l'11%, e Prysmian, in ribasso del 9,48% dopo un nuovo blocco dell'interconnessione sottomarina tra Scozia e Galles. In un'Europa contrastata, solo Londra (-0,85%) ha fatto peggio di Milano, per le perdite post conti dell'utility Centrica (-11%). Lo spread ha chiuso in calo a 270 punti base dai 276 di ieri. In Piazza Affari sono salite Amplifon (+2%), Tenaris (+1,67%), Cnh (+1,4%) e Atlantia (+1,57%), grazie ai conti della controllata spagnola Abertis.

Nel giorno del cda su conti e piano, Tim ha ceduto l'1,6%.

Giornata anomala per Il Sole 24 Ore: dopo un balzo di oltre il 10%, in linea con le sedute scorse, ha perso il 7%. Rally per Class editori (+17%), grazie ai dati della pubblicità nel 2018, in crescita del 2%. Male le banche (il comparto ha perso l'1,6%), con Unicredit che ha ceduto il 2,7%, Banco Bpm il 2,3%, Mps l'1,5% e Intesa lo 0,8%.