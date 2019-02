Rfi, piano da 14,6 mld in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Un piano da "14,65 miliardi di investimenti infrastrutturali e tecnologici" sui 1.733 Km della rete ferroviaria di Rfi (gruppo Fs) in Lombardia. Lo ha presentato oggi alla Stazione Centrale di Milano l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Tra gli interventi programmati "entro il 2025" c'è il collegamento tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio, che consentirà di raggiungere lo scalo in 10 minuti e in un'ora da Milano "entro il dicembre del 2023". Un piano - sottolinea Gentile con l'Ad di Fs Gianfranco Battisti - "concordato con la Regione Lombardia, con 10,9 miliardi in raddoppi e potenziamenti e 3,75 miliardi in tecnologia e aggiornamenti delle infrastrutture e la soppressione di 110 dei 600 passaggi a livello esistenti". Per il presidente della Regione Attilio Fontana "oggi si chiude il cerchio" del confronto iniziato lo scorso 31 agosto con le Fs "per risolvere la grave criticità del trasporto regionale".