Borsa: Europa in rialzo attende Fed

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Le Borse europee proseguono in rialzo, in attesa delle indicazioni che potrebbero arrivare dopo i verbali della Fed. Tra gli investitori c'è ottimismo sui negoziati tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Piazza Affari (+0,1%) torna in positivo ma sono in rosso le banche dopo l'intervento di Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Bce. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1343 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,3%. In rialzo Francoforte (+0,4%), Parigi (+0,3%), Londra (+0,2%) e Madrid (+0,5%). Nel Vecchio continente vola il comparto dei trasporti (+2%) con le compagnie aeree EasyJet e Air France-Klm (+4%), Lufthansa (+2,1%) e Ryanair (+1,7%).

A Milano soffrono gli istituti di credito con Banco Bpm (-1,8%), Bper ed Mps (-1,2%), Fineco (-1%), Unicredit (-0,5%) e Intesa (-0,4%). In rialzo Tim (+0,4%), nel giorno della lettera di de Puyfontaine a sindaci e Consob, con la Cdp che supera il 5% ed in attesa del cda e la presentazione del piano.