Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Le Borse europee chiudono in rialzo, con gli investitori ottimisti sull'esito positivo dei negoziati tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. I listini del Vecchio continente non hanno risentito delle dichiarazioni di Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Bce, su una nuova edizione dei maxi prestiti alle banche. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1368 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 ha guadagnato lo 0,67%. In positivo Francoforte (+0,82%), Parigi e Londra (+0,69%), Madrid (+0,49%).