Borsa: Asia in rialzo con Corea del Sud

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Borse asiatiche in accelerazione, trascinate dalle commodities dopo che il colosso minerario Bhp ha annunciato che potrebbe aumentare i guadagni per gli azionisti nonostante i risultati abbiano deluso le attese degli analisti. La Corea del sud (sulla spinta di Samsung, +3,28%, che oggi svela la sua nuova generazione di smartphone) è tra le piazze che hanno realizzato i guadagni maggiori: +1,09%. Acquisti anche su Hong Kong (+0,9% a contrattazioni ancora in corso). Tokyo è avanzato dello 0,6% , Shanghai è in lieve rialzo dello 0,15% mentre Shenzhen guadagna lo 0,26%. Tra gli appuntamenti all'attenzione dei mercati oggi la pubblicazione in serata dei verbali degli incontri del Fed del 30 gennaio e i dati sulle scorte Usa di petrolio. I futures sull'Europa sono contrastati.