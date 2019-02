Borse Europa in rosso con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - L'apertura in rosso di Wall Street non ha appesantito ulteriormente i listini europei, che restano comunque tutti in ribasso. La Borsa di Milano è ancora fra le peggiori (-0,55%), anche se ha ripreso leggermente quota, dopo il crollo legato alla diffusione dei dati negativi sull'andamento dell'industria. Lo spread è a 268 punti, in rialzo rispetto ai 262 in apertura. L'euro è scambiato a 1,132 dollari. Anche Londra segna una perdita consistente (-0,58%), mentre Parigi cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,2% e Madrid lo 0,27%. In Piazza Affari salgono Tim (+0,76%), grazie ai 'progetti' sulla società con l'intenzione di Cdp di accrescere la propria quota, Unipol (+1%) e Ferrari (+0,45%). In coda ci sono invece soprattutto titoli bancari (il comparto cede l'1,2%): Ubi (-3,1%), Mps (-1,7%), Unicredit (-1,5%), Intesa (-0,85%) e Banco Bpm (-0,82%). In rosso anche Amplifon (-3,5%), Astaldi (-1,6%), Pirelli (-1,7%) e Leonardo (-1,6%).