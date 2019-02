Borsa: Milano giù, spread pesa su banche

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Piazza Affari si conferma in calo (Ftse Mib -0,9%) con il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi sopra 273 punti dopo dati Istat in peggioramento sull'industria italiana. Scivolano Ubi Banca (-3,3%), Mps (-2,2%), Unicredit (-2,1%) e Banco Bpm (-1,76%), mentre Intesa cede l'1,5%. Pesanti anche Amplifon (-2,47%) e Fineco (-2,1%), riducono invece il calo Cnh (-1%), insieme a Pirelli (-1%), Fca (-0,43%) e Ferrari (-0,5%), che scontano l'incertezza sui dazi tra Usa e Cina. Pochi i rialzi, limitati a Tim (+0,23%) e Unipol (+0,1%). Invariata Snam, che ha azzerato il lieve nel giorno dei risultati. Segno meno per Astaldi (-1,25%) e Salini Impregilo (-1,08%). In luce, tra i titoli a minor capitalizzazione, Gabetti (+3,18%) e Stefanel (+1,85%), a differenza di Maire Tecnimont (-4,7%) e Piaggio (-2,71%).