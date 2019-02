Borsa: Milano frena (-0,9%), effetto spread su banche

Piazza Affari frena con il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 274 punti. Scivolano in particolare Mps (-3,5%), Ubi Banca (-3,05%), Unicredit (-2%) e Banco Bpm (-1,65%), mentre Intesa lascia sul campo l'1,23%.

Segno meno anche per Amplifon (-2,72%), Fineco (-2,223%) e Cnh (-1,43%), insieme a Pirelli (-1%), Fca (-0,75%) e Ferrari (-0,72%), che scontano l'incertezza sui dazi tra Usa e Cina.

Gira in calo Tim (-0,3%) e si conferma fiacca Snam (-0,29%), inizialmente positiva nel giorno dei risultati. Poco mossa Astaldi (-0,13%), debole Salini Impregilo (-0,49%), mentre tra i pochi rialzi si segnalano Stefanel (+3,52%), Stm (+0,31%) e Moncler (+0,34%), invariate Tenaris e Buzzi.