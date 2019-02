Borsa: Europa in rosso, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Non si allenta la pressione sulle principali borse europee, a partire da Milano Piazza Affari (Ftse Mib -0,87%), ultima dietro a Londra (-0,65%), Parigi (-0,43%), Madrid (-0,53%) e Francoforte (-0,2%). In rialzo lo spread sopra a 272 punti sui Btp dopo dati Istat sull'industria in peggioramento. Negativi i futures su Wall Street, che riapre dopo aver festeggiato ieri la nascita di George Washington in vista dell'indice sull'edilizia abitativa, mentre domani arrivano i verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed.

Effetto conti a Londra per Hsbc (-4,17%), che contagia Standard Chartered (-2,9%) e Commerzbank (-2,9%). Soffrono per lo spread invece Ubi (-3%), Unicredit (-1,3%) e Intesa (-1%) in Piazza Affari. In controtendenza Rbs (+1,11%), Heidelbergcement (+2,9%) dopo i dati economici, e Tui (+1,99%), pronta ad acquistare, secondo la stampa turca, un resort da Garanti Tuirizm Yatirim.