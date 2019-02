Borsa: Asia poco mossa, Tokyo +0,1%

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Borse poco mosse in Asia e Pacifico per l'incertezza che ancora avvolge il contenzioso dei dazi tra Usa e Cina. Tokyo ha guadagnato lo 0,1%, favorita anche dal calo dello yen sul dollaro, Shanghai lo 0,05%, Taiwan lo 0,07% e Sidney lo 0,28%, mentre Seul ha ceduto lo 0,24%. Contrastate Hong Kong (-0,31%) e Mumbai (+0,62%), ancora aperte. Positivi i futures sull'Europa, negativi invece quelli su Wall Street, che riapre dopo il week-end lungo della celebrazione per la nascita di George Washington. In arrivo la bilancia delle partite correnti in Europa e in Italia, le vendite e gli ordini industriali italiani, la produzione edile europea e gli indici Zew che misurano la fiducia economica in Germania, mentre dagli Usa è previsto oggi l'indice sull'edilizia abitativa, in attesa dei verbali della Fed di domani. In rialzo a Tokyo, Toyota (+0,63%) e il produttore di macchinari e motori Kubota (+0,59%), favoriti dalle quotazioni della divisa giapponese.