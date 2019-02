(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Quotazioni dell'euro in rialzo in avvio di settimana con il dollaro usa che scende sull'onda dell'ottimismo per l'andamento dei colloqui tra Usa e Cina: la moneta unica europea passa di mano a 1,1314 dollari ( 1,1300 venerdì sera a New York). Sullo yen l'euro è a quota 125,07