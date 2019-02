Borsa: Milano sale (+0,7%) con Tim e Ubi

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Piazza Affari si conferma positiva in assenza dell'apporto di Wall Street, oggi chiusa per festeggiare la nascita di George Washington. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,7%, tra scambi che si preannunciano sottili, al momento pari a meno della metà di una normale seduta, per 1 miliardo di euro di controvalore. Nuovo sprint di Tim (+3%), a 3 giorni dai conti di fine esercizio. Lo spread comunque in calo a 265 punti favorisce i bancari Ubi e Unicredit (+2,8% entrambe) insieme a Banco Bpm (+1,39%) e Intesa Sanpaolo (+1,15%).

Contrastate la Juventus (+1%), la Roma (+0,74%) e la Lazio (-2%), deboli invece gli automobilistici Pirelli (-0,96%) e Brembo (-0,78%), a differenza di Fca (+0,12%). Lieve calo per Snam (-0,34%) alla vigilia dei conti di fine anno, mentre tra i titoli a minor capitalizzazione si evidenziano Geox (+6,65%), Mediaset (+3,15%) e Piaggio (+2,92%). Cedono Rcs (-1,56%) e Astaldi (-0,65%), invariata Salini Impregilo.