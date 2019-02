Borsa: Asia in rialzo, guarda a svolta negoziati Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Avvio di settimana positivo per le Borse di Asia e Pacifico in scia alle attesi di progressi sui colloqui tra Stati Uniti e Cina sul commercio visti in incontri in programma a Washington. Corre Tokyo (+1,55%) ma brillano soprattutto le Piazze cinesi con Shanghai che guadagna il 2,68%, Shenzhen il 3,7% e Hong Kong l'1,68%. Più contenute Seul (+0,6%) e Sydney (+0,67%). In rialzo anche il petrolio con il greggio Wti a 55,86 dollari e il Brent a 661,33 dollari al barile. Prevista in rialzo anche l'Europa priva di dati macro di rilievo per cui lo sguardo è già rivolto a domani con la giornata che sarà caratterizzata dagli ordini e dal fatturato dell'industria in Italia. A seguire le partite correnti nell'eurozona, il tasso di disoccupazione e le richieste di sussidi nel Regno Unito. Sotto la lente anche l'indice Zew tedesco. Sul fronte dei cambi l'euro è in rialzo sul dollaro con la moneta unica scambiata a 1,131 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è in calo a 267 punti.