Air Italy: pronti a tavolo su Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 18 FEB - Pronti a sedersi con il ministro Toninelli per risolvere il problema delle rotte onerate per i collegamenti da e per la Sardegna, auspicando che "questo confronto avvenga al più presto". Così Air Italy esprime la propria disponibilità a partecipare al tavolo tecnico che il ministro dei Trasporti, durante la sua ultima visita in Sardegna, ha sollecitato con la presenza, oltre che di Air Italy, anche di Alitalia e del ministro dello Sviluppo economico.

In attesa che venga fissato l'incontro, la compagnia sottolinea di continuare "a valutare tutte le opzioni possibili per salvaguardare i propri investimenti ed i propri dipendenti.

L'attuazione di eventuali iniziative - annuncia il vettore con sede a Olbia - è posticipata fino a dopo la riunione e le discussioni di cui sopra, con l'obiettivo di poter prendere in considerazione le proposte che ne deriveranno".