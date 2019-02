M5S ritira taglio pensione sindacalisti

Non arriverà, almeno per il momento, il taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il Movimento 5 Stelle ha ritirato l'emendamento al decretone all'esame della commissione Lavoro del Senato. La proposta prevedeva di rivedere il conteggio dei contributi figurativi negli anni di aspettativa per attività sindacale e il progressivo ricalcolo contributivo dell'assegno per chi già percepisce un trattamento pensionistico secondo il vecchio sistema retributivo. La proposta aveva avuto anche l'alt della commissione Bilancio, che valuta i profili finanziari delle modifiche.