Soffre export, -2,3% a dicembre

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Dicembre in flessione per il commercio estero. L'Istat registra un calo per entrambi i flussi rispetto a novembre, per le esportazioni del -2,3% e per le importazioni del -1%. Anche su base annua l'export è in diminuzione del -2,7% mentre l'import cresce dell'1,4%. Il quarto trimestre chiude comunque crescita per le esportazioni dello 0,9% e per le importazioni dello 0,6%.

La diminuzione congiunturale dell'export è da ascrivere al netto calo delle vendite verso i mercati extra Ue (-5,6%) mentre l'area Ue registra una contenuta crescita (+0,5%). E anche su base annua i dati sulle vendite verso l'area extra Ue (-5,1%) sono peggiori di quelli verso i paesi Ue (-0,3%).

I paesi che contribuiscono maggiormente al calo annuo delle esportazioni sono Turchia (-32,9%), Usa (-5,7%), Cina (-15,2%) e paesi OPEC (-8,3%). Si segnala l'aumento tendenziale delle esportazioni verso la Francia (+5,1%) e la Svizzera (+7,5%). I settori in maggiore difficoltà sono farmaceutico e mezzi di trasporto.