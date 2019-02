Carrefour, fino a 590 esuberi in Italia

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Il piano di trasformazione 2019-2022 di Carrefour Italia prevede, nella revisione del modello ipermercati, investimenti per 400 milioni per lo sviluppo della rete, con 300 nuovi punti vendita a marchio Market (100) ed Express (200), e dell'e-commerce. L'impatto sull'occupazione riguarda al massimo 590 posti equivalenti a tempo pieno, pari al 4% della forza lavoro. L'azienda punta a minimizzare l'effettivo numero di esuberi, che verranno gestiti su base volontaria. Il gruppo della grande distribuzione nel presentare il piano ai sindacati ha dato la propria disponibilità a un confronto per minimizzare l'impatto occupazionale anche col ricorso ad ammortizzatori sociali.

La UILTuCS ritiene "sbagliata e contraddittoria la scelta" di Carrefour "di ridurre gli organici" e ha dichiarato "l'indisponibilità a ridurre i salari già bassi delle lavoratrici e dei lavoratori".