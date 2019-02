Borsa: Europa in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Le Borse europee procedono in ordine sparso, appesantite dalle perdite del comparto dell'automobile dopo i dati negativi delle vendite di gennaio.

Tra gli investitori tornano anche i timori sui negoziati commerciali tra Usa e Cina, nonostante l'apertura di Donald Trump che ha ipotizzato un rinvio dell'introduzione dei dazi in caso di un mancato accordo. Sul fronte valutario l'euro prosegue in calo sul dollaro a 1,1276 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 prosegue invariato (+0,06%). Piatta Londra e Madrid (+0,05%), in rialzo Parigi (+0,3%), in calo Francoforte (-0,4%). Nel settore delle auto e della componentistica sono in calo Peugeot (-2,2%), Renault (-1,1%), Volkswagen (-1,3%), Daimler (-1,1%) e Continental (-1,5%).

Seduta negativa anche per il settore hi tech con Logitech (-1%), Siltronic (-0,9%) e Nokia (-0,6%). In rialzo media e tlc dove si mette in mostra Vivendi (+4,8%), Telefonica (+1,3%), Orange (+0,8%) e Vodafone (+0,7%).