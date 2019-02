Borsa: Europa apre debole con calo auto

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Apertura debole per le Borse europee, in scia con il calo dei listini asiatici. I mercati risentono dei nuovi timori sui negoziati commerciali tra Usa e Cina e del calo delle vendite delle auto a gennaio, il cui comparto azionario cede l'1,1%. L'Euro è in calo sul dollaro a 1,1275 a Londra.

Piatto l'indice d'area stoxx 600. Invariate Londra (-0,01%), Parigi (-0,02%) e Madrid (+0,01%) mentre è in rosso Francoforte (-0,4%).