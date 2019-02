Prada arruola Gates e DuVernay

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Prada arruola due artisti afroamericani, l'attivista Theaster Gates e la regista Ava DuVernay, che co-presiederanno il Consiglio consultivo Diversity and Inclusion. L'organismo orienterà la casa di Moda nello sviluppo di talenti e ampliamento delle opportunità per gli studenti afroamericani nella moda. Di fatto è la risposta della Maison all'accusa di razzismo 'blackface' che aveva colpito la collezione Pradamalia del 2018, i cui disegni di scimmie con grandi labbra rosse erano state paragonate a caricature offensive per le persone di colore. Il Consiglio, spiega Prada, includerà le voci di esperti accademici e di istituzioni sociali di alto livello. "Prada si impegna a coltivare, reclutare e mantenere diversi talenti per contribuire a tutti i reparti dell'azienda" ha spiegato Miuccia Prada, ad e direttore creativo.