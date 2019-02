Germania evita recessione, ma Pil fermo

La Germania archivia l'ultimo trimestre 2018 con una crescita invariata rispetto ai tre mesi precedenti, evitando per un soffio la recessione tecnica dopo il calo dello 0,2% segnato nel terzo trimestre. Il risultato - comunicato oggi dall'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden - è inferiore alle attese degli economisti che puntavano su un dato di fine anno in leggera espansione a +0,1%. Il Pil tedesco sale quindi nel 2018 dell'1,4%, meno delle ultime stime (+1,5%).

Sempre oggi dalla Germania sono arrivati i risultati di Commerzbank che chiude il 2018 con l'utile netto in crescita a 865 milioni di euro dai 128 milioni del 2017 e il board della banca tedesca ha proposto un dividendo di 20 centesimi, cifra che conta di poter distribuire anche nel 2019. L'utile operativo è salito a 1,245 milioni da 1,149 milioni dell'anno prima. I ricavi, al netto di poste straordinarie sono aumentati di 441 milioni a 8,648 milioni da 8,208 del 2017.