Moda: aumentano fatturato e occupati

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - La moda italiana cresce e lo ha fatto anche nel 2017 con un fatturato di 70,4 miliardi.

L'incremento rispetto al 2013 è del 28,9%, grazie alle performance del 2015 (+9,9%) e del 2014 (+7%) mentre il ritmo è stato più contenuto nell'ultimo anno (+4,5%). Il settore ha guadagnato così peso nell'economia dove rappresenta l'1,3% del Pil contro l'1,1% del 2013 e impiega 363mila addetti (+19,7% sul 2013 e +4% sul 2016). E questa la fotografia scattata, mentre Milano scalda i motori per la settimana della moda, nel Focus dell'area studi di Mediobanca che analizza 163 aziende made in Italy con un fatturato superiore ai 100 milioni.

Le 15 big (oltre 900 milioni di fatturato a testa) brillano per redditività (ebit margin all'11,6% contro 6,8% delle altre aziende) e liquidità (incidenza sull'indebitamento 139,8% contro 52,2% delle piccole). Ma le 148 aziende 'follower' corrono di più: la crescita media annua dei ricavi 2013-2017 è del 9,5% contro il +3,5% delle Top15.