Fondo QuattroR entra in Trussardi

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il fondo Quattro R, partecipato dalla Cdp, entra in Trussardi con il 60% del capitale.

L'operazione avviene tramite un aumento di capitale da 50 milioni di euro riservato ad una Newco, partecipata al 70% da Quattro R e al 30% da Tomaso Trussardi, a sua volta titolare dell'86% della finanziaria di famiglia (Finos), azionista unico della griffe. A Tomaso Trussardi, dopo l'ingresso si QuattrR, andrà la presidenza dell'Azienda fondata nel 1911 e simbolo del Made in Italy. Sarà definito un piano quinquennale di rilancio della società che aveva subito un forte calo della redditività, per uno sviluppo internazionale che punterà sui prodotti che hanno reso il marchio noto nel mondo. Il rilancio però farà leva sulle 'brand extensions', come i profumi in partnership con il Gruppo Angelini.