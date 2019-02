Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori con gli investitori che sembrano fiduciosi sulla possibilità che Cina e Usa troveranno una soluzione sul fronte del commercio internazionale. I mercati non sembrano risentire del calo della produzione industriale dell'Eurozona a dicembre. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1286 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,60%. In positivo Londra (+0,81%), Francoforte (+0,37%), Parigi (+0,35%), piatta Madrid (-0,01%).