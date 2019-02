Borsa: Asia in rialzo, Tokyo +1,34%

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - L'ottimismo è tornato sui mercati di Asia e Pacifico da Tokyo (+1,34%) a Shanghai +1,84%) e Seul (+0,5%). Fiacche Taiwan (-0,07%) e Sidney (-0,26%), positive Hong Kong (+1,1%) e Mumbai (+0,3%) in vista della chiusura. Gli investitori guardano con fiducia all'esito della trattativa tra Cina e Usa sui dazi, mentre il calo dello yen e la ripresa del prezzo del greggio, dopo il taglio delle stime dell'Opec su domanda e produzione, hanno favorito i titoli del settore.

Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, alla luce anche del tentativo di un accordo in Parlamento a Washington per evitare un nuovo 'shutdown'. In luce sulla piazza di Tokyo i titoli dei grandi esportatori, da Sony (+2,6%) e Honda (+1,73%).

Effetto conti su Yamaha (-5,11%).