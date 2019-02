Blute: sit-in operai a Palermo-T.Imerese

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Due sit-in degli operai Blutec e dell'indotto sono in corso a Palermo, davanti alla Presidenza della Regione, e a Termini Imerese nel piazzale del municipio dove i lavoratori sono giunti dopo un breve presidio di fronte ai cancelli della fabbrica. Le iniziative in concomitanza col sit-in davanti al Mise dove sono presenti dieci tra sindaci e amministratori dei comuni del comprensorio termitano e sindacalisti e operai di Fim Fiom e Uilm. L'esclusione del sindaco di Termini Imerese dal tavolo al Mise sulla Blutec "suona come una misera azione da parte di chi l' ha suggerita" perché "in passato è sempre stato invitato a partecipare a tutti gli incontri a qualsiasi livello e con qualsiasi governo", scrive il sindaco, Francesco Giunta, in una lettera inviata allo stesso Mise.