Alitalia:stampa, avanza Delta-EasyJet

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Delta Airlines ed EasyJet sono in trattativa avanzata per il salvataggio di Alitalia. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Il cda di Fs, secondo le stesse fonti, si riunirà oggi pomeriggio per decidere se il piano di salvataggio può proseguire con il coinvolgimento di un partner industriale.