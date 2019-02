Alitalia, cda Fs: ok alla trattativa con Delta e EasyJet

"Alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Airlines e EasyJet ad essere partner industriali di Fs italiane nell'operazione Alitalia, il Cda di Fs si è riunito oggi ed ha deliberato di avviare una trattativa con le due compagnie al fine di proseguire nella definizione degli elementi portanti del piano della nuova Alitalia". Lo si legge in una nota di Fs.

Il governo esprime la disponibilità a "partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il Mef, a condizione della sostenibilità del piano industriale e in conformità con la normativa europea". E' quanto si legge in un nota di palazzo Chigi nella quale si spiega che "si è appena concluso un vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria".



Landini: è tempo risposte precise su partner-piano - "Non si può più aspettare. Bisogna fare presto e prendere una decisione per salvaguardare l'occupazione e dare futuro all'azienda. Ci auguriamo che domani ci siano risposte precise su partner e progetto industriale". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parla di Alitalia alla vigilia del tavolo convocato al ministero dello Sviluppo economico dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio con i sindacati, al quale egli stesso parteciperà.