Spread Btp Bund in calo a 285. Euronext rilancia su Oslo Bors

Lo spread tra Btp e Bund in avvio di giornata è in calo a 285 punti base contro i 287 di venerdì in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,95%.



Si apre bene la settimana per Piazza Affari (Ftse Mib +1,12%), regina d'Europa con lo spread in calo a 285 punti, per effetto delle negoziazioni sui titoli di Stato che si tengono a Londra, essendo Tokyo chiusa per festività. In luce Banco Bpm (+4,89%), Bper (+3,29%), Ubi (+3,15%), Unicredit (+2,56%) e Intesa (+1,85%) sull'onda lunga dei conti e dopo i risultati dello Srep, il processo di revisione e valutazione prudenziale della Bce, che si è concluso favorevolmente per tutte. Acquisti su Juventus (+3,86%) e Roma (+4,72%), vittoriose ieri in campo, invariata in vece la Lazio. Bene Stm (+2,66%), seguita da Cnh (+2,11%), Leonardo (+1,89%), Tim (+1,67%) ed Fca (+1,62%). Sotto pressione Astaldi (-4,53%), in attesa di offerte per il salvataggio a cui sta lavorando anche Salini Impregilo (+2,39%).



Borse asiatiche contrastate e a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo. Shanghai ha guadagnato l'1,36%Taiwan lo 0,72%, mentre Sidney ha ceduto lo 0,17%. A due velocità anche Hong Kong (+0,53%) e Mumbai (-0,41%) ancora aperte. Positivi i futures sull'Europa, nonostante il calo della fiducia economica in Francia secondo la Banque de France ed in attesa di dati dal Regno Unito, negativi invece quelli su Wall Street, in attesa di dati sui mutui e sulle insolvenze ipotecarie. Sui listini ha pesato ancora una volta l'incertezza sull'esito delle negoziazioni tra Usa e Cina sui dazi.



Euronext rilancia, 790 mln di dollari per borsa Oslo - Euronext rilancia su Oslo Bors con un'offerta che valuta la Borsa di Oslo circa 790 milioni di dollari, 158 corone per azione, nel tentativo di strappare la società a Nasdaq il mese scorso aveva offerto 152 corone. Lo scrive l'agenzia Bloomberg. La società franco-olandese mette così sotto ulteriore pressione il cda di Oslo Bors, che aveva raccomandato agli azionisti di accettare l'offerta del Nasdaq.