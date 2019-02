Saipem,verso 2019 positivo,titolo cresce

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Saipem, la società di ingegneria, perforazione e realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, guarda ad un 2019 positivo.

Nel 2018, Saipem ha rispettato tutte le previsioni sui nuovi ordini per l'anno confermando ampiamente la guidance.

Il 28 febbraio la società presenterà alla comunità finanziaria i risultati dell'anno scorso, con il 2019 che è iniziato sotto i migliori auspici grazie all'assegnazione da parte di Saudi Aramco di due contratti nel Golfo Persico, per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di dollari.

Nell'ultimo mese il titolo ha beneficiato di un positivo andamento in borsa con un aumento del 24,15%% rispetto al minimo registrato il 27 dicembre a 3,13 euro. Ora la comunità finanziaria attende di scoprire se il 2019 sarà l'anno della svolta in considerazione che Saipem ha avviato un processo di diversificazione delle attività per sganciarsi dal settore tradizionale e puntare sul gas e fonti rinnovabili.