Intesa Sanpaolo casa portafoglio 65 mln

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo, punta sul lusso e le case esclusive. A distanza di circa un mese dall'ingresso nel mercato 'Exclusive', la società ha raddoppiato il portafoglio, passando da 20 a circa 40 immobili, per un valore complessivo di oltre 65 milioni di euro. Particolare attenzione al settore del lusso è rivolta dai clienti esteri.

Alcune delle residenze recentemente entrate in gestione si trovano nel centro storico di Milano (zona San Ambrogio) e rientrano nel complesso delle "Residenze del Chiostro". Il mercato del lusso ha mostrato nei primi sei mesi del 2018 trend di crescita positivi in termini di transazioni in particolar modo per la città di Milano (+20%).

In tre anni di attività Intesa Sanpaolo casa ha raggiunto circa 13 milioni di fatturato gestionale. Nell'arco del triennio 2015-2018 la società ha servito nella compravendita più di 5.000 clienti superando nel 2018 le 1.100 compravendite.