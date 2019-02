Fisco:Cgia,lavoreremo per tasse fino 4/6

(ANSA) - VENEZIA, 9 FEB - In seguito all'aumento della pressione fiscale, che secondo il Ministero dell'Economia nel 2019 è destinata ad attestarsi al 42,3% (+0,4 rispetto all'anno scorso), si sposta di un giorno, al prossimo 4 giugno, il cosiddetti "tax freedom day", il giorno di liberazione dal fisco.

Il calcolo è stato effettuato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Dopo più di cinque mesi dall'inizio del 2019, pari a 154 giorni lavorativi, il contribuente medio italiano smetterà così di lavorare per assolvere a tutti gli obblighi fiscali dell'anno, mentre dal 4 giugno inizierà a guadagnare per se stesso e per la propria famiglia. Considerando che la giornata lavorativa inizia convenzionalmente alle 8:00, ogni giorno l'italiano medio lavora per pagare tasse e contributi fino alle 11:23, quasi tre ore e mezza al giorno, mentre gli rimangono quattro ore e mezza per "costruirsi" il reddito o la retribuzione netta. (ANSA).