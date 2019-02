Unipol cede Banca a Bper per 220 milioni

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Il gruppo Unipol ha ceduto a Bper l'intera partecipazione in Unipol Banca per un corrispettivo di 220 milioni di euro da pagarsi interamente in denaro.

Contestualmente, si legge in una nota del gruppo assicurativo, Unipol ha rilevato da Bper due portafogli di sofferenze del valore di libro di 1,3 miliardi al prezzo di 130 milioni di euro.