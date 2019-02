Borsa: Europa peggiora con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Peggiorano le borse europee sulla scia di Wall Street, da Madrid (-0,9%) a Francoforte (-0,8%) e Milano (-0,6%). Più caute Parigi (-0,3%) e Londra (-0,15%). La revisione delle stime dell'Ue sulla crescita economica e la chiusura del presidente Usa Donald Trump a un incontro con l'omologo cinese Xi Jinping prima del 1 marzo pesano sui listini nel pieno della stagione dei risultati delle società quotate.

Sotto pressione il produttore di lana di roccia Rockwool (-10%), l'operatore svizzero Dksh (-6,4%) e il tecnologico Umicore (-6%). Bene il colosso dei condizionatori Dometic (+15,7%), dopo risultati "sorprendenti" per gli analisti. In Piazza Affari sprint di Bper (+8,49%), che ha rilevato la banca di Unipol (-5,2%), mentre lo spread tra Btp e Bund sopra quota 293 punti frena i bancari Ubi (-3,73%), fresca di risultati, Banco Bpm (-0,89%) e Intesa (-0,75%). Invariata Unicredit, positiva invece Mediobanca (+0,5%). Nuovo calo per Fca (-2,39%), penalizzata nella vigilia dalle previsioni sul 2019.