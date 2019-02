Borsa: Europa contrastata,giù la finanza

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Borse europee contrastate dopo le perdite registrate ieri in scia alla revisione delle stime sul Pil. Londra sale (+0,26%), come Parigi (+0,2%). Cede Francoforte (-0,4%). Milano riacquista slancio (+0,28%). L'indice d'area, lo Stoxx 600, è quasi piatto, in rialzo dello 0,02%. Pesano soprattutto per le vendite sul comparto della finanza (-0,6%, con Ubi che cede il 5% e SocGen l'1,5%) e delle tlc (-0,3%, con Iliad a -2,4% e Tim a -0,9%) Dopo i buoni risultati di ieri da L'Oreal (+0,3%), a Parigi corre Hermes (+1,46%) che ha diffuso conti dell'ultimo trimestre che non hanno deluso le attese, e che rassicurano gli investitori timorosi di un rallentamento dei mercati asiatici sul fronte del lusso. A Londra corre Burberry (+1,25%). A Francoforte invece è pesante Deutsche Bank (-2%), e Thyssenkrupp (-1,3%).