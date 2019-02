Borsa: Asia giù con rinvio incontro dazi

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Mercati asiatici in flessione dopo il rinvio a non prima di marzo di un incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. L'allontanamento di un accordo a breve sul commercio internazionale e di una pace nella disputa sui dazi, assieme alle stime al ribasso sull'economia dell'Unione Europea, impattano sulla fiducia degli investitori a Tokyo nell'ultima seduta della settimana. Il Nikkei cede il 2,01% a quota 20.333,17 perdendo 418 punti.

Lo yen torna a rivalutarsi sul dollaro, a un valore di 109,70 e a 124,40 sull'euro. L'Hang Seng di Hong Kong, riaperto dopo una pausa del nuovo anno lunare, cede lo 0,3%. Il Kospi in Corea del Sud è sceso dell'1,2%. I mercati in Cina, Taiwan e Vietnam sono chiusi per le celebrazioni del nuovo anno lunare. I futures sull'Europa sono negativi.