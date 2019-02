Tria,battuta d'arresto Pil,no recessione

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Con la pubblicazione della stima preliminare dei conti trimestrali per il quarto trimestre 2018 l'Istat ha reso noto che il Pil reale è diminuito dello 0,22% facendo seguito alla marginale flessione del terzo trimestre.

Sottolineo che si tratta di una stima preliminare, che segnala una fase di cosiddetta recessione tecnica. La flessione cumulata è comunque limitata a 0,36 punti percentuali" quindi si può parlare "di battuta d'arresto più che di vera recessione". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in Aula alla Camera.

"Alla politica economica e all'azione del governo - aggiunge il ministro - spetta il compito di creare migliori condizioni per evitare contrazioni dell'economia e riprendere il sentiero crescita nei prossimi trimestri. Abbiamo a disposizione diversi strumenti per avviare crescita".