Spread Btp chiude a 283, top da due mesi

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Chiusura in netto rialzo per lo spread Btp-Bund dopo che la Ue ha drasticamente tagliato le stime di crescita dell'Italia per il 2019.

Il differenziale schizza a 283 punti base dai 269 punti di ieri, segnando i massimi da due mesi. Il tasso sul decennale del Tesoro sale al 2,94%.