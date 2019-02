Pil: Tria: 'Non servirà una manovra correttiva. Flessione si attenua'

"Con la pubblicazione della stima preliminare dei conti trimestrali per il quarto trimestre 2018 l'Istat ha reso noto che il Pil reale è diminuito dello 0,22% facendo seguito alla marginale flessione del terzo trimestre. Sottolineo che si tratta di una stima preliminare, che segnala una fase di cosiddetta recessione tecnica. La flessione cumulata è comunque limitata a 0,36 punti percentuali" quindi si può parlare "di battuta d'arresto più che di vera recessione". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in Aula alla Camera.



"Alla politica economica e all'azione del governo spetta il compito di creare migliori condizioni per evitare contrazioni dell'economia e riprendere il sentiero crescita nei prossimi trimestri. Abbiamo a disposizione diversi strumenti per avviare crescita".



Se ci fosse un rallentamento dell'economia "non si manifesterebbe la necessità di una manovra" correttiva perché "un eventuale sforamento se dovuto a un peggioramento del ciclo" causa "un allargamento dell'output gap e non impatta sul saldo strutturale" parametro per valutare il rispetto delle regole Ue.



Il risultato di fine 2018 "inevitabilmente si estende all'anno in corso, portando in eredità un trascinamento statistico di -0,2%, del quale si dovrà tenere conto al fine dell'aggiornamento delle stime. Tuttavia la flessione in atto potrebbe attenuarsi già nel trimestre in corso che potrebbe "tornare in territorio positivo".