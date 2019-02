Mustier, serve base forte soci per Leone

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Per l'amministratore delegato di Unicredit Jean Pierre Mustier "Mediobanca è un investimento finanziario". Il manager sottolinea inoltre "volevo un patto più forte ma gli altri no, e ha prevalso la maggioranza. E' importante avere per l'Italia una base forte di azionisti in Mediobanca e Generali per proteggerle" e fare in modo che restino "italiane, indipendenti e quotate in Italia".