Borsa: Europa sconta taglio stime Ue

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Battuta d'arresto per le principali borse europee dopo il taglio delle stime sulla crescita dell'Eurozona, che colpiscono l'Italia, la Germania e l'Olanda.

Piazza Affari ne risente più delle altre (-1,5%) e si piazza in coda con lo spread in rialzo fino a 284 punti, preceduta da Francoforte (-1,01%), Madrid (-0,88%), Parigi (-0,48%) e Londra (-0,12%). Negativi i futures su Wall Street in attesa dei sussidi di disoccupazione. Nel pieno della stagione dei risultati economici soffrono il tecnologico tedesco Gea (-14,18%), il colosso pubblicitario francese Publicis (-13,18%), che contagia la rivale britannica Wpp (-7,2%). Non va meglio a SocGen (-1,66%), nonostante il balzo dell'utile (+37%), alle prese con problemi di redditività della divisione 'Trading'.

Tiene Zurich (+0,38%), mentre riduce il rialzo Unicredit (+1%).