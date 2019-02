Borsa: Europa debole, Milano in rialzo

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Le Borse europee proseguono deboli mentre è in controtendenza Piazza Affari (+0,5%) che marcia in stabile rialzo. I mercati attendono le indicazioni che dovrebbero arrivare dal presidente della Fed Jerome Powell dopo la riunione di gennaio e la decisione sui tassi. Si guarda anche al dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. L'euro sul dollaro resta in calo a 1,1398 a Londra.

Piatto (-0,01%) l'indice d'area stoxx 600. In rosso Francoforte (-0,5%) e Parigi (-0,3%) mentre sono invariate Londra (-0,09%) e Madrid (-0,04%). Nel Vecchio continente avanza il comparto tecnologico (+1,2%) dove si mettono in mostra Hexagon (+9%) e Electrocomponents (+5%). In rosso il settore dell'energia (-0,2%). A Milano corrono Unicredit (+3,1%), Ubi (+2,3%), Mps (+1,6%) e Intesa (+1,7%). Svetta Astaldi (+7,3%), con le indiscrezioni di stampa circa l'arrivo di una offerta da Salini Impregilo (+0,9%) per il salvataggio.