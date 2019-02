Borsa: Asia chiude in rialzo dopo Trump

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Borse asiatiche in rialzo in scia con Wall Street e dopo il discorso del presidente Usa Donald Trump sullo Stato dell'Unione. Con molti listini asiatici chiusi per il capodanno cinese, gli investitori si concentrano sulle trimestrali delle principali società quotate e attendono anche novità sul fronte delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Tokyo archivia la seduta in rialzo dello 0,14%. Lo yen si mantiene stabile sulle principali valute, a quota 119,70 al cambio col dollaro, e a 125 sulla moneta unica. A contrattazioni ancora in corso procedono in positivo Mumbai (+0,8%) e Sydney (+0,4%).

Attesi in giornata dalla Germania i dati sugli ordini industriali. Dagli Usa in arrivo gli indici di produttività e costo del lavoro, i dati sulla bilancia commerciale e sulle scorte settimanali petrolio.